Жінка зробила це у день прем'єри фільму-розслідування про домагання скандального актора.

У день прем'єри фільму-розслідування про домагання французького актора з російським громадянством Жерара Депардьє в Парижі наклала на себе руки актриса, яка звинуватила його в сексуальному насильстві.

Як повідомляє "База", 7 грудня на французькому телебаченні вийшов фільм про Жерара Депардья і його ставлення до жінок. З 2019 року понад 10 жінок звинуватили його в насильстві, домаганнях і неналежній поведінці.

Однією з них була актриса Еммануель Дебевер - вона була однією з перших, хто звинуватив Депардьє в насильстві. Акторка зізналася у соцмережах, що актор домагався її під час зйомок польсько-французької історичної драми "Дантон" 1983 року. За словами Дебевер, Депардьє був "монстром, який дозволяв собі багато чого". Актриса розповіла, що актор "насолоджувався усамітненням з нею в кареті і просовував товсті лапи під спідницю" – нібито "для впевненості на зйомках".

Відео дня

У день прем'єри фільму 60-річна Дебевер кинулася в Сену. Рятувальники витягли жінку з води, медики намагалися врятувати її, але в лікарні вона померла. За даними слідства, за вісім днів до загибелі Дебевер пішла з дому і залишила співмешканцю "тривожну записку", зміст якої не розголошується.

Сексуальні домагання Депардьє

Жерар Депардьє потрапив у центр секс-скандалу влітку 2018 року. Тоді його 14 жінок звинуватили актора в насильстві. У жовтні 2023-го Депардьє опублікував відкритий лист у газеті Le Figaro - у ньому він спростував усі висунуті проти нього звинувачення і заявив, що "втомився чути неправдиву інформацію про себе".

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