Зірка хоче зібрати 50 тисяч євро, тому вирішила виставити сорочку на аукціон.

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська виставила на акторський благодійний аукціон свою вишиванку. Зірка хоче виручити від продажу розкішної сорочки 50 тисяч євро, які вже є куди витратити. Ольга планує закупити на них карети "швидкої".

Про це сама зірка українських серіалів розповіла в Instagram-блозі.

"Це борщівка ручної роботи з оригінальним орнаментом. Купувала вишиванку в місті Яремче, це ручна робота місцевих майстринь... Вірю, що вона принесе радість і щастя її майбутній власниці! Розмір сорочки - М / L", - уточнила знаменитість.

Ольга Сумська зазначила, що аукціон триватиме до 28 червня. Початкова вартість лота - 5 тисяч гривень з кроком у 500 гривень.

Нагадаємо, Ольга Сумська відповіла, чому її дочка досі в Росії. Антоніна Паперна, за словами своєї мами, дуже переживає за Україну, але приїхати не може.

Також УНІАН писав, що 26 червня Росія випустила по Києві крилаті ракети. Ми зібрали перші реакції знаменитостей.

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