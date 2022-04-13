Юлія Меньшова розповіла про життя росіян з дня вторгнення РФ в Україну.

Російська актриса Юлія Меньшова завжди була патріотом своєї країни. І навіть зараз, коли Росія напала на Україну, вона говорить про те, що їй не соромно бути громадянкою країни-агресора. Більш того, вона засудила колег, які говорять про те, що їм соромно і тих, хто спалює російські паспорти.

"У інтелігенції є не вибивне почуття провини. Сьогодні воно актуалізувалося і виражено в пекельному формулюванні "соромно бути росіянином". Мені не соромно бути росіянкою! Як можна заперечувати свою культуру? Чому ти повинен культуру свою заперечувати? У цих людей вшита капсула саморуйнування, як у шпигуна, який кусає ампулу з отрутою в комірі", - сказала Меньшова на своєму YouTube-каналі.

При цьому вона зазначила, що нормальне життя в Росії "накрилося мідним тазом". Ймовірно, це через санкції, які ввели європейські країни проти Росії на тлі війни, яку вона розв'язала в Україні ще 24 лютого.

"Ось уже понад місяць я, як і всі, нескінченно гортаю тг-канали, склеюючи з клаптів картину цілого, яке все одно вислизає... зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Зрозуміло, що все, на що можна було спиратися раніше, накрилося мідним тазом. Зрозуміло, що світ тріщить по швах", - написала Меньшова у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що зараз у неї є тільки надія на поліпшення ситуації в країні.

Хто така Юлія Меньшова

Радянська і російська актриса театру і кіно, телеведуча, телепродюсер.

Веде YouTube-канал "Сама Меньшова". Канал має понад 200 тис. підписників і близько 7 млн. переглядів.

Лауреат російської національної телевізійної премії "ТЕФІ" в номінації "Ведуча ток-шоу".

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