Знаний український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв розповів, хто з молодих зірок шоу-бізнесу України йому подобається. Артист уточнив, що талановитої молоді наразі дуже багато.
В інтерв’ю блогеру Богдану Беспалову кліпмейкер зізнався, що дуже тішиться кількості талановитих людей та висловив впевненість, що з такими зірками переживати за майбутнє українського шоу-бізнесу не варто.
Так, Бадоєв зупинився на творчості вісімнадцятирічного артиста YAKTAK.
Алан уточнив, що йому до вподоби пісні юнака і імпонує те, що хлопець дуже справжній.
Режисер додав, що йому також прийшлися до душі деякі треки співачки KOLA.
Не забув згадати Бадоєв і про київського саксофоніста, який має потужну харизму, віртуозність та цікаве амплуа. Мова йде про артиста під сценічним ім’ям Бармалій.
Алан Бадоєв похвалив гурт "Циферблат", який свого часу брав участь у "X-факторі".
Режисер говорив і про співачку Mary, що вже встигла попрацювати з режисером Інді Хаїтом, який добре знайомий з творчістю Тіни Кароль, Надії Дорофеєвої та інших зірок українського шоу-бізнесу.
"Я хочу щоб вони міцно стали на ноги", - резюмував Бадоєв.
Нагадаємо, що влітку 2022 року Бадоєв виїжджав з України. Пізніше режисер, який довгий час співпрацював з російськими артистами Поліною Гагаріною, Сергієм Лазарєвим, Філіпом Кіркоровим, назвав артистів, які мовчать про війну звичайними безхребетними та відмомився з ними планувати творчі проекти.