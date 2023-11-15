Режисер каже, що молодих талантів дуже багато.

Знаний український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв розповів, хто з молодих зірок шоу-бізнесу України йому подобається. Артист уточнив, що талановитої молоді наразі дуже багато.

В інтерв’ю блогеру Богдану Беспалову кліпмейкер зізнався, що дуже тішиться кількості талановитих людей та висловив впевненість, що з такими зірками переживати за майбутнє українського шоу-бізнесу не варто.

Так, Бадоєв зупинився на творчості вісімнадцятирічного артиста YAKTAK.

Алан уточнив, що йому до вподоби пісні юнака і імпонує те, що хлопець дуже справжній.

Режисер додав, що йому також прийшлися до душі деякі треки співачки KOLA.

Не забув згадати Бадоєв і про київського саксофоніста, який має потужну харизму, віртуозність та цікаве амплуа. Мова йде про артиста під сценічним ім’ям Бармалій.

Алан Бадоєв похвалив гурт "Циферблат", який свого часу брав участь у "X-факторі".

Режисер говорив і про співачку Mary, що вже встигла попрацювати з режисером Інді Хаїтом, який добре знайомий з творчістю Тіни Кароль, Надії Дорофеєвої та інших зірок українського шоу-бізнесу.

"Я хочу щоб вони міцно стали на ноги", - резюмував Бадоєв.

Нагадаємо, що влітку 2022 року Бадоєв виїжджав з України. Пізніше режисер, який довгий час співпрацював з російськими артистами Поліною Гагаріною, Сергієм Лазарєвим, Філіпом Кіркоровим, назвав артистів, які мовчать про війну звичайними безхребетними та відмомився з ними планувати творчі проекти.

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