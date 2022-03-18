Ален Делон живе в Швейцарії, де евтаназія офіційно дозволена.

Легендарний французький актор Ален Делон заявив про бажання провести евтаназію.

Син 86-річного актора Ентоні Делон підтвердив цю інформацію в ефірі каналу RTL, зазначивши, що обіцяв батькові бути з ним в його останні хвилини. За словами Ентоні Делона, батько сам попросив його про це, проте проводити процедуру син відмовився — виконавцем буде його сестра Анушка.

Делон живе в Швейцарії, де евтаназія офіційно дозволена. Сам актор заявляв, що з віком люди мають право піти "по-тихому з життя, без лікарень і уколів".

Евтаназія була проведена в січні 2021 року для дружини Делона Наталі, яка хворіла на рак підшлункової залози, писала газета Le Point.

У 2019 році Делон переніс інсульт, після чого три тижні провів у палаті інтенсивної терапії в клініці в Парижі.

Хто такий Ален Делон

Ален Делон народився в 1935 році. Він почав зніматися в кіно після служби в армії в 1950-х роках.

Ален Делон знаменитий за фільмами "Борсаліно", "Чорний тюльпан", "Перша ніч спокою", "Зорро", "Рокко і його брати", "Двоє в місті" та іншим. Він зіграв сотні ролей в кіно і театрі. Він був секс-символом 1960-х-1980-х років.

Номінувався на "Золотий глобус" як "найбыльшбагатообіцяючий новачок серед чоловіків". Володар премії "Сезар" за кращу чоловічу роль в картині "Наша історія" (1984). У травні 2017 року Делон оголосив про завершення кінокар'єри.