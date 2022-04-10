Українська виконавиця до останнього сподівалася на їхнє розуміння.

28-річна українська виконавиця і авторка пісні "Тіні забутих предків" Аліна Паш розповіла, що на тлі війни в Україні відмовилася від спілкування з багатьма друзями та навіть родичами з РФ.

Про це вона сказала в інтерв'ю "ЖВЛ".

Паш каже - на початку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну хотілося звертатися до тих, хто в Росії, бо було враження, ніби є сенс до них говорити. Але це швидко зникло, коли стало зрозуміло - в Росії все бачать, але мовчать.

На цьому тлі Аліна навіть перестала спілкуватися зі своїми родичами, які мешкають в РФ.

"Перші дні у всіх була якась така риторика, хоч якісь звернення до артистів, до знайомих, друзів, навіть родичів. Але зараз вже, мені здається, обрубалися взагалі всі нитки туди. Остання нитка обірвалася із родичами, звісно ж. Трималася якась людяність, бо все ж таки це якісь кровинки, але коли навіть родичі не розуміють, і кажуть що "у вас своя правда, а у нас - своя", я не витримала і сказала, що у нас взагалі більше нічого спільного немає. Між нами величезна прірва, і це зі мною уже назавжди, з моїми дітьми і, мабуть, уже з поколіннями", - розповіла українська виконавиця.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш поділилася емоціями, які пережила, коли зрозуміла, що не представлятиме Україну на Євробаченні-2022.

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