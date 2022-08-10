Співачка вирішила виступати на одній сцені з представниками країни-агресора.

Українська співачка Аліна Паш, яка раніше оскандалилася поїздкою в анексований Крим, знову вляпалася в інцидент.

Цього разу вона заявила, що поїде на музичний фестиваль Sziget, який пройде з 10 по 15 серпня в Угорщині. Дівчину навіть не зупинило те, що їй доведеться виступати на одній сцені з російськими артистами.

Таке рішення Паш вирішила виправдати тим, що вона буде не єдиною українською зіркою, яка виступила на цьому фестивалі. Також вона вважає, що якщо відмовиться від виступу, то такий масштабний фестиваль втратить український голос, а це означає, що цей майданчик не буде протистояти росіянам.

"Я серйозно роздумувала над варіантом, щоб відмовитися від участі. Однак для виваженого рішення ми з командою ще й оцінили альтернативні втрати України від відсутності на сцені такого великого фестивалю українського голосу. Тоді цей майданчик не буде протистояти росіянам", - написала Паш в інста-сторіз.

Однак співачка зазначила, що українські артисти просили організаторів фестивалю виключити з програми росіян, але ті запропонували їм альтернативний варіант. Попри це, наші артисти намагаються вирішити питання так, щоб росіян все ж виключили з лайнапу.

Крім того, Паш заявила, що готує особливе шоу і зробить все можливе, щоб російські артисти відчули сором за війну в Україні.

"На Sziget я готую особливе шоу. Зроблю все можливе, щоб ці артисти могли відчути сором за те, що вони є частиною суспільства, яке веде війну проти України і проти вільного світу", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Kalush Orchestra вляпалися у скандал навколо виступу на одній сцені з росіянами.

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