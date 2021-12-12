Примадонна похвалилася не тільки своїм зухвалим образом, але і запальними танцями.

Російська співачка Алла Пугачова і її чоловік, шоумен Максим Галкін сходили на день народження подруги Іди Достман. Там Примадонна з'явилася в чорній міні-сукні, панчохах і чоботях-трубах.

Читайте такожНазвано 5 зірок, які жорстко зганьбилися на всю країну (відео)Її образ викликав захват в мережі. Але на цьому зіркове подружжя вирішило не зупинятися, тому Галкін опублікував в інста-сторіз відео, на якому Примадонна танцює в компанії гостей набагато молодших за неї.

Варто відзначити, що 72-річна Алла Борисівна ідеально вписалася в компанію молоденьких дівчат, адже і сама вона виглядає приголомшливо. За останні кілька років вона значно схудла, змінила зачіску і періодично експериментує зі своїм стилем.

Нагадаємо, раніше Кіркоров зробив несподіване зізнання про 11-річний шлюб з Пугачовою.

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Автор: Діана Могилєвич