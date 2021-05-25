Пугачова привітала дочку з днем народження / instagram.com/alla_orfey
Старша дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте сьогодні, 25 травня, відзначає своє 50-річчя.
У своєму Instagram Примадонна зворушливо привітала дочку зі святом.
"Люблю тебе. Пишаюся тобою! З днем народження!"- написала Алла. Орбакайте своєю чергою відповіла мамі: "Спасибі, моє життя".
Пугачова привітала дочку з днем народження / instagram.com/alla_orfey
Крістіна Орбакайте: коротка біографія
- Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка РФ (2013)
- Дочка співачки, актриси, народної артистки СРСР Алли Пугачової і артиста естрадно-циркового жанру Миколаса Едмундаса Орбакаса
- На рахунку Орбакайте - кілька театральних робіт і близько трьох десятків робіт в кінофільмах, телефільмах, мюзиклах. Репертуар співачки налічує понад сто п'ятдесят пісень
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