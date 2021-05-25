Алла Пугачова зворушливо привітала свою старшу дочку з днем народження

Сьогодні дочці Примадонни Христині Орбакайте виповнилося 50 років.

Старша дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте сьогодні, 25 травня, відзначає своє 50-річчя. У своєму Instagram Примадонна зворушливо привітала дочку зі святом. "Люблю тебе. Пишаюся тобою! З днем народження!"- написала Алла. Орбакайте своєю чергою відповіла мамі: "Спасибі, моє життя". Крістіна Орбакайте: коротка біографія Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка РФ (2013)

Дочка співачки, актриси, народної артистки СРСР Алли Пугачової і артиста естрадно-циркового жанру Миколаса Едмундаса Орбакаса

На рахунку Орбакайте - кілька театральних робіт і близько трьох десятків робіт в кінофільмах, телефільмах, мюзиклах. Репертуар співачки налічує понад сто п'ятдесят пісень Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Діана Могилєвич

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