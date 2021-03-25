Реперка заразилася коронавірусом / instagram.com/alyona.alyona.official
Українська реперка alyona alyona під час прямого ефіру "Сніданку з 1+1" заразилася коронавірусом. При цьому хвороба проходить майже без симптомів.
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"Єдине, що у мене часто гайморит, у мене хронічний перебіг хвороби зазвичай, були якісь такі сопельки і набряк носа. Просто був постійно набряклий ніс. Був і був, думаю, піду собі перевірити. На сьомий день перевірилася, о, "корона", добрий день", - сказала артистка.
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