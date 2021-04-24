За словами зірки, через тиждень після зникнення у неї симптомів COVID-19 вона вирішила зробити повторну комп'ютерну томографію легенів. В результаті з'ясувалося, що у неї запалення.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка близько місяця тому перехворіла на коронавірус, розповіла про ускладнення після хвороби. Артистка зазначила, що виявити нові проблеми зі здоров'ям їй допоміг додатковий візит до лікаря.

Про це Alyona Alyona написала у своєму Instagram.

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За словами реперші, через тиждень після зникнення у неї симптомів COVID-19 вона вирішила зробити повторну комп'ютерну томографію легенів. В результаті з'ясувалося, що у неї запалення.

"І хоча у мене не було явних ознак хвороби, аналіз показав запалення легенів на 20%", - розповіла артистка.

Також Alyona Alyona закликала українців не відмахуватися від додаткових походів до медиків, адже навіть відсутність болю або явного погіршення самопочуття - не означає, що все насправді в порядку зі здоров'ям.

"Зазвичай, люди не займаються незапланованим візитом до лікаря, адже нас з дитинства привчили, що якщо "не болить", то і до лікаря йти не треба", - зазначила вона.

У цьому контексті зірка українського хіп-хопу порадила все ж регулярно ходити до лікаря.

"Навіть якщо у вас немає скарг на здоров'я, ходити до лікаря планово - це нормально. Це і є прояв любові до себе", - сказала Alyona Alyona.

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Автор: Вікторія Гордієнко