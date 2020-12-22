Ана Чері любить радувати шанувальників пікантними знімками.

Відома модель Ана Чері опублікувала в інста-сторіз відео, на якому позує в міні-шортиках і бюстгальтері.

Наверх такого відвертого образу Ана накинула сіру подовжену кофту. У такому вбранні дівчина крутилася біля камери. Варто відзначити, що у Чері пишні форми і нестандартна фігура, як для моделі. При цьому вона дуже популярна в соціальній мережі Instagram.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич