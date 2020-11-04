У коментарях під фото фани бажають актрисі одужання.

У мережі обговорюють нове фото актриси, зірки серіалу Моя прекрасна няня Анастасії Заворотнюк.

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Знімок був опублікований на фан-сторінці прекрасної няні в Instagram.

"Залишайте в коментарях Ваші побажання для Анастасії. Одужуй. Ми на тебе чекаємо", - йдеться в підписі під новою фотографією Заворотнюк.

У кадрі (коли він був зроблений — невідомо, тому не станемо стверджувати, що він свіжий) актриса має помітно розповнілий вигляд.

У коментарях до фото багато фанів Анастасії бажають їй сил і якнайшвидшого одужання.

Що відомо про онкологію Заворотнюк

Нагадаємо, на початку осені 2019 року ЗМІ повідомили про важку хворобу в Анастасії Заворотнюк. Після цього її чоловік Чернишов утримувався від виступів. Сама артистка "пропала" із соцмереж.

У травні 2020 року в Росії вперше на всю країну офіційно оприлюднили діагноз Заворотнюк - гліобластома. Це сталося на нараді Путіна і співробітників Інституту молекулярної біології РФ.

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Автор: УНІАН