За його словами, він забезпечує ще й маму зі свекрухою.

Український шоумен Анатолій Анатоліч поскаржився на брак грошей через повномасштабну війну в країні, проте здивував сумою, яку щомісяця витрачає на утримання своєї родини.

У програмі "ЖВЛ" він розповів, що живе за містом, тому у нього великі витрати на бензин. Крім того, він матеріально забезпечує свою маму і свекруху. Чимало грошей, за словами шоумена, йде і на утримання домашніх вихованців.

"Тільки на бензин в місяць у нас йде 30-40 тисяч гривень, школа в районі 50-60 тисяч гривень, плюс продукти і квартплата. Десь 150 тисяч гривень виходить", - сказав Анатоліч.

При цьому Анатоліч зазначив, що став менше заробляти. За його словами, з 24 лютого 2022 року у нього практично не було заробітків. Вся сім'я жила на заощадженнях.

Раніше Анатолій Анатоліч розповів, що тільки на утримання собак він витрачає близько 10 тисяч гривень щомісяця. Крім того, якщо вони з родиною хочуть відправитися в подорож, то це додаткові витрати.

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