Український телеведучий Анатолій Анатоліч, який зовсім недавно став багатодітним батьком, розповів зворушливу історію про свого батька і показав свого новонародженого сина. Шоумен вразив шанувальників своїм одкровенням.
Історією і знімком сина, разом з архівним фото свого тата, Анатолій Анатоліч поділився на своїй сторінці в Instagram.
Так, батько ведучого помер, коли йому було всього два роки. Тато артиста не був "святим" і пропадав на якийсь період після його народження.
"У пологовий будинок він приходив один раз і не в кращому стані. Але десь через рік після моєї появи, він змінився, перестав вживати і перетворився на зразкового батька сімейства", - розповів Анатолій Анатоліч.
Однак щастя тривало недовго, тато ведучого загинув у бійці від ножових поранень, які йому завдав друг дитинства. Тому Анатолій Анатоліч не пам'ятає свого батька, він бачив його лише на фото.
Телеведучий розповів, що він переживає, адже тепер він - батько сина. Для нього Анатолій Анатоліч мріє стати кращим татом.
"Хочу щоб у Ніла був тато, яким він буде пишатися, і якого не потрібно згадувати по фото. Чого всім татам і бажаю", - написав артист.
"До сліз", "це неймовірно зворушливо", "ви - найкращий", "це так сумно і так прекрасно", - історія Анатолія Анатоліча вразила коментаторів.
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