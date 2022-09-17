Артист, відомий за образом Вєрки Сердючки, за останній час дуже змінився.

Український артист Андрій Данилко, який прославився легендарним образом Вєрки Сердючки, показав нові фото. Чоловік шокував результатом свого схуднення - за місяць він позбувся 14 кг.знімки були опубліковані в Insagram-блозі знаменитості.

Раніше Данилко поділився, що вдома влаштував для себе чіткий режим, який дозволяє стежити за раціоном і загалом за здоров'ям. Завдяки цьому, зізнався артист, він почуває себе набагато краще.

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Днями він зі сценічною "мамою Вєрки Сердючки" вирушив до Латвії, де планує дати благодійний концерт на підтримку України. На кордоні вони зробили кілька кумедних знімків. Позував Андрій в чорному спортивному костюмі, синіх шкарпетках і гумових шльопанцях.

"Латвія, ми тут! Побачимося завтра", - написав Данилко.

У коментарях шанувальники усипали шоумена компліментами з приводу зовнішнього вигляду і звернули увагу на його яскраві шкарпетки.

Нагадаємо, Андрій Данилко з "мамою" передали непристойний "привіт" окупантам у Херсоні.

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