Українські селебрітіс зізналися, що у своїх шлюбах терпіли зраду.

"Розставання - маленька смерть"? Багато по-різному реагують на зраду коханої людини. Хтось знаходить в собі сили, а хтось і зовсім може перебувати довгий час в депресії. Ми підготували матеріал, в якому розповіли, хто з відомих українських артисток пройшов через зраду.

Анна Сєдокова

Колишня учасниця культової групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова в 2004 році одружилася з нині покійним Валентином Белькевичем, футболістом київського "Динамо". Того ж року вони стали батьками дочки Аліни. Вже після скандального розлучення Анна розповідала, що в їхніх стосунках було багато зрад і алкоголю:

Пам'ятаю, я проїжджала повз будинок, де він раніше жив, і побачила там його машину. Вагітна заходила, шукала його. Знайшла в стриптиз-клубі. Уявляєте, я з таким пузом заходжу, а на ньому жінка якась, треться об нього. Він сидить напідпитку, а я ж хороша жінка, я ж хороша дівчинка. Знаєте, що я зробила? Я взяла його за руку і сказала: "А підемо додому", - розговорилася співачка в своєму мікроблозі.

Читайте також"Почалися істерики": Євген Кошовий розповів, чому відправив дочку до психологаНа даний момент Сєдокова живе в щасливому шлюбі з баскетболістом Янісом Тіммою. Також у неї підростають ще двоє дітей від попередніх шлюбів.

Ані Лорак

Відносини української співачки Ані Лорак і турецького менеджера Мурата Налчаджіоглу нагадала історію про Хюррем Султан (Роксолана), тільки в цьому випадку чоловік переїхав на чужину заради своєї коханої. Вони в 2009 році зіграли два весілля: одне – в Києві, а друге – в Белеку. Тоді весь український бомонд вітав молодих, а через два роки в родині народилася донька Софія.

Але в 2017 році Мурат опинився в центрі скандалу, його побачили в обіймах невідомої дівчини. Тоді чоловік відхрещувався від звинувачень у зраді, відзначаючи, що на тому відео був не він. Інформація дійшла до Лорак, яка вирішила поставити крапку в цих відносинах. У 2019 році вони офіційно розлучилися. Два роки тому вона дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про розставання:

Будь-яке розлучення - це трагедія: це боляче, це сумно, це... розчарування. Так, ти відчуваєш розчарування. Зізнаюся, я більше не вірю в заміжжя. Не вірю в те, що це щось дає,-поділилася Ані Лорак в інтерв'ю "ОК".

Ірина Горова

Ірину називають однією з найвимогливіших продюсерів вітчизняного шоу-бізнесу. Вона в 23-річному віці почала кар'єру в "Легбанку", а вже через шість років зайняла посаду начальника управління розвитку "Міжнародного Іпотечного Банку". Однак випадкова зустріч з майбутнім чоловіком Потапом (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) кардинально змінила її життя, незабаром вона стала співзасновником продюсерського центру "MOZGI Entertainment".

Ірина та Олексій – були зразковою парою, а в 2008 році стали батьками сина Андрія. Незважаючи на це, їм не вдалося зберегти союз. Репер в 2014 році розповів про те, що вони з дружиною більше двох років не живуть разом. Тоді багато інтернет-користувачів звинувачували Настю Каменських у розпаді сім'ї.

Аліна Гросу

Українська співачка Аліна Гросу в 2019 році зіграла розкішне весілля з російським бізнесменом Олександром Комковим. Святкова церемонія пройшла в Італії (місто Верона), молодята вибрали величний палац Villa Arvedi. Казка з італійським початком не перетворилася на щастя, співачка рівно рік тому оголосила про розлучення.

Їх шлюб не проіснував навіть рік, в грудні 2019 року чоловік запропонував їй пожити окремо. Він зізнався, що познайомився з жінкою і закрутив з нею роман:

Він хотів з нею спробувати якісь стосунки, але у них не вийшло. Були дуже брудні розмови, він мені говорив, що ніколи мене не любив. А потім він мені сказав відверто:"У мене кожна наступна багатша, ніж попередня". І якось для мене все прояснилося, - розповіла співачка в інтерв'ю програмі "Світське життя".

Ольга Горбачова

Відома співачка і ведуча Ольга Горбачова пройшла через розлучення і возз'єднання з продюсером Юрієм Нікітіним. Пара знайома більше двадцяти років, в 2007 році вони одружилися, але через два роки відносини дали тріщину. Якщо Нікітін зазначав, що причиною розлучення послужили різні світогляду, то в мережі писали про його інтрижку з починаючою співачкою. У 2016 році колишнє подружжя знову зіграли весілля. У подружжя є двоє дочок: Поліна і Серафіма.

Нещодавно Горбачова запустила авторський проект "Життя жінки". Вона популяризує сімейні цінності і є противником розлучень.

Нагадаємо, співачка Анна Сєдокова написала у своєму інста-блозі, яким бачить свій ідеальний день. За словами зірки, він повинен починатися з пробіжки, потім тренування, а потім ранковий секс з чоловіком Янісом Тіммою.

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Автор: Каролина Гайдук