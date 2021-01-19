Співачка останні кілька років живе і виступає в Москві.

Популярна співачка Ані Лорак приїхала з Москви до Києва. У своєму Instagram зірка поділилася знімком з рідного міста.

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"Ох і мороз сьогодні. Але прогулянка по улюбленому Києву все-таки відбулася. Сподіваюся, ваша неділя була такою ж насиченою і чудовою", - написала Лорак під фото.

При цьому не всі фанати співачки раді тому, що вона приїхала на свою батьківщину. Деякі шанувальники привітали Ані в Києві і побажали добре провести час вдома, а деякі вважають, що краще б Лорак залишилася в Москві.

"Гарного проведення часу в улюбленому місті", "Ура, нарешті в Україні", "А що це ти в Україну приїхала?", "Ой, а як вас до Києва занесло?",- написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич