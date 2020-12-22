Анна Саліванчук знялася у фотосесії.

Українська актриса Анна Саліванчук опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує оголеною.

На знімку Анна постала без одягу. Оголені груди вона прикрила руками. Цікаво, що зірка зробила начісування на голові, тим самим додавши обсягу локонам. На обличчя вона нанесла макіяж в стилі смокі-айс, а губи нафарбувала нюдовим блиском.

Хто така Анна Саліванчук:

Саліванчук народилася 17 серпня 1985 року в місті Шепетівка Хмельницької області

З 2007 року почала зніматися в кіно

Анна знімається в серіалах українського виробництва. Наприклад, в "Свінгерах"

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Автор: Діана Могилєвич