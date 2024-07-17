Анна Саліванчук травмувалася за кордоном.

Відома українська акторка Анна Саліванчук отримала травму просто під час відпочинку за кордоном. Знаменитість розповіла, що з нею сталося.

Актриса разом з синами та подругою поїхала у відпустку до Хорватії. Під час однієї прогулянки Саліванчук побачила дуже красивий захід сонця і вирішила зафільмувати цей момент. Вона прийшла до морського берега і задля гарніших кадрів пробіглася скелями біля води. Щоправда, вони були дуже слизькими. Анна послизнулась і впала. Як наслідок, вона отримала травму руки.

У своєму Instagram артистка зізналася, що біль був просто нестерпним, але вона терпіла до останнього. Коли біль став пекельним, зірка звернулася по медичну допомогу до спеціалістів. Але для того, аби прийти на прийом до лікаря, їй довелося їхати з Хорватії у Словенію. Річ у тім, що в місті Умаг, де відпочивала Анна, не було рентгену.

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"Цілу ніч я не спала, біль був пекельний. Я вирішила, що треба робити рентген, бо важко дихати, я впала на грудну клітку, та зап'ястя правої руки я не могла повернути. Мені довелося їхати до іншої країни на рентген", – написала акторка.

Після огляду в медиків стало відомо, що у Саліванчук вивих та розтягнення правої руки. На щастя, обійшлося без переломів. Тепер знаменитість змушена 7 днів носити гіпс.

"Обійшлось все просто гіпсом на сім днів, без переломів. Всі кістки цілі! Дуже сильний вивих та розтягнення правої руки і грудної клітки", – додала Анна.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук похизувалася відпочинком за кордоном. Вона розповіла, від чого відмовилася заради відпустки.

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