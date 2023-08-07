Українська співачка вечеряла в компанії подружок, але вечір був затьмарений.

Українська співачка і блогерка Анна Трінчер опинилася в центрі скандалу. Неприємний інцидент стався в одному з ресторанів Мілана.

Дівчина у своїх сторіс в Instagram розповіла, що вечеряла з подружками в одному з ресторанів Мілана. Вечір затьмарила сварка з офіціанткою через оплату рахунку.

Заклад має особливу концепцію - гості можуть оплатити 30 євро та замовити будь-які страви з меню в будь-якій кількості, але обов'язково все треба з'їсти. Офіціантка, у якої запитували про особливості ресторану, не уточнила, що за страви, що залишилися, доведеться заплатити, але не визнала своєї помилки.

За словами співачки, вони відразу запитали про особливості обслуговування в закладі. Трінчер запевнила, що їм не пояснили, що доведеться заплатити за страви, які вони не з'їдять.

"Перед тим, як замовляти, ми запитали у офіціанта про їх систему оплати і правила, щоб знати точно, що можна, а що - ні. Ми замовили страви, поїли дуже смачно. Залишилася одна порція ролів і трохи їжі. Офіціантка вийшла і каже, що ми будемо змушені платити за те, що залишилося. Я сказала, що, на жаль, нас не попереджали про це, коли ми запитували про систему ресторану. Тому ми не будемо платити", - розповіла блогерка.

Раніше УНІАН писав, що Анна Трінчер розповіла про найгіршу ніч у поїзді - співачці стало погано. За її словами, вона навіть почала заїкатися. Трінчер звернулася за допомогою до провідника, який рятував її разом з подругою.

Блогерка страждає від панічних атак та намагається працювати над проблемою з психологом. Зараз вона знаходиться в Європі.

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