Співачка розповіла про пережите та зазначила, що нікому такого не бажає.

Українській співачці Анні Трінчер стало зле прямо у потягу. Нині вона за кордоном, посеред ночі зірка зрозуміла, що в неї панічна атака.

"Сьогодні я пережила найжахливішу ніч у своєму житті", - написала Трінчер.

За словами співачки, їй було дуже погано. Вона навіть почала заїкатися. Трінчер звернулася по допомогу, її рятували провідник та подруга. Блогерка зазначає, що не змогла б впоратися без підтримки.

Відео дня

"Я вперше в житті заїкалася. Моє тіло було спазмованим, але водночас я нічого не відчувала... Півтори години провідник тримав мене за руку. Він був збентеженим: не розумів, що робити. На зв'язку була моя подруга, без якої я б не впоралася", - розповіла співачка.

Також Трінчер не приховує, що їй дуже боляче. Співачка страждає від панічних атак та намагається пропрацьовувати проблеми з психологом, проте їй знову довелося усе це відчути.

"Мені щиро себе шкода. Я ніколи нікому не побажаю відчути хоча б на 1% те, що відчула я. Звичайно, панічна атака виникла небезпідставно, і через це вдвічі боляче... Дуже боляче. Я знаю, що я сильна, я хороша, я розумна, глибока, і я би впоралася з будь-чим. Але до цього я просто не була готова", - зазначила блогерка.

Причини панічної атаки Трінчер не розкрила. Вона попросила не запитувати у неї про проблеми, адже говорити про них не хоче.

Нагадаємо, нещодавно Трінчер зізнавалася, що у неї та чоловіка був непростий період. Обранець співачки страждає від проблем зі здоров'ям, окрім цього, вони сильно сперечалися та довго не могли знайти компроміс.

Вас також можуть зацікавити новини: