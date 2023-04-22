Дівчина вийшла на зв'язок з шанувальниками після операції.

Українська співачка Анна Трінчер потрапила в крісло стоматолога, де їй зробили операцію з видалення зубів мудрості. Лікарі ввели знаменитість в медикаментозний сон, щоб вона не відчувала дискомфорту.

Після операції Трінчер вийшла на зв'язок з шанувальниками. Вона розповіла, що провела в седації п'ять годин. Після того, як її вивели з наркозу, вона щось намагалася говорити.

Однак сама не розуміла, що саме говорить, бо перебувала ще під впливом препаратів.

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"Жити буду! Це тільки перші три хвилини після виходу з седації. Я там таке мочила! А зубчики видалили? А я не в раю?", - написала співачка в інста-сторіз.

Підтримати Трінчер приїхав і її чоловік, блогер Олександр Волошин. Він перебував поруч, поки Анні робили 5-годинну операцію.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер знову збільшила губи. Вона показала фотографії свого перевтілення.

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