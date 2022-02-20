Трінчер поділилася деякими подробицями.

Українська актриса, співачка і блогер Анна Трінчер в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, коли відбудеться її весілля з блогером Олександром Волошиним, який на 14 лютого зробив їй несподіваний подарунок.

"Ми планували весілля цього літа, в серпні, але у нас вже намічається купа справ і проектів, тому, швидше за все, перенесемо або на осінь, або на наступний рік. Подивимося, як вийде. Ми не поспішаємо, у нас є час накопичити грошей і спланувати все максимально круто. Весілля - один раз в житті, і хочеться зробити його неймовірним", - сказала Трінчер.

Також зірка поділилася і іншими "наполеонівськими" планами на найближчий рік.

"У мене цілі діляться на матеріальні і духовні. Що стосується матеріальних, то це - досягти мітки в 5 млн підписників в Instagram, набрати мільйон переглядів в сторіс, побачити 10 своїх треків в топ-чартах Apple і Spotify, отримати по 10 млн переглядів в кліпах, досягти певного заробітку. До духовних цілей я додала пізнати себе, вирішити свої дитячі травми, продовжити роботу з коучем по емоційному інтелекту, прочитати певну кількість книг і почати повністю правильно харчуватися", - додала Аня.

Нагадаємо, раніше Аня Трінчер розплакалася через хлопця в ліжку, але пізніше заспокоїла фанатів.

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