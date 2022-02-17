Саша Волошин здивував кохану сюрпризом.

Український блогер Саша Волошин зробив своїй коханій Ані Трінчер несподіваний подарунок до Дня всіх закоханих.

14 лютого він привів її в один з київських тату-салонів. Там Аня познайомилася з 14 людьми, які на своєму тілі набили її портрет. Хтось зробив це на руці, а хтось - навіть на голові.

Такий сюрприз настільки вразив Трінчер, що вона написала зворушливий пост, присвячений Волошину.

"Чи не шкодую я, що вибрала найкращого і романтичного чоловіка, який заради мене готовий на вчинки, від яких у інших волосся дибки і мурашки? – Ні. Чи не рано я визначилася з тим, з ким хочу прожити все життя? - Ні", - написала Анна.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер розсекретила шокуючу вартість своїх нових грудей.

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