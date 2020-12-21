Шанувальники та інші знаменитості вже відреагували на новину співачки.

Американська співачка Аріана Гранде повідомила про заручини зі своїм бойфрендом Далтоном Гомесом.

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"Назавжди і довше", - підписала знімки співачка.

Фанати та інші знаменитості вже відреагували на пост співачки. "Вітаю дві прекрасні душі. Аріана, ми любимо тебе і щасливі за тебе. Далтон, ти щасливчик», - написав американський музичний продюсер і представник Аріани Гранде Скутер Браун.

Шанувальники співачки також засипали пару привітаннями.

Гомес і Гранде почали зустрічатися в цьому році.

Хто такий Далтон Гомес

Далтоном Гомес - бойфренд Аріани Гранде є агентом з нерухомості в компанії Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесі. Він займається продажем будинків преміум-сегменту.

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Автор: Ірина Погоріла