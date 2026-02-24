Річниця повномасштабного вторгнення: Зеленський вперше показав свій кабінет в бункері

Також президент висловився про мирні переговори.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

"Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І ось це насправді дуже багато говорить про наш спротив, про те, як же бореться Україна весь цей час. За цими словами – мільйони наших людей. За цими словами – велика сміливість, дуже важка робота, витримка й великий шлях, який Україна долає з 24 лютого", – сказав Зеленський.

Він також показав свій кабінет, розташований у бункері на вулиці Банкова, де провів перші розмови зі світовими лідерами на початку повномасштабного вторгнення.

Відео дня

"Я тут говорив із Президентом Байденом і саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти". І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі. І не тому, що ми всі такі безстрашні чи такі сталеві. Ми всі – живі люди, і в той день усім нам, усім українцям, було і страшно, і боляче, і в багатьох був шок, і багато хто не знав, що сказати, але на якомусь… на якомусь невидимому рівні всі ми знали, що іншої України в нас немає. Це наш дім, і всі ми розуміли, що треба робити", – додав Зеленський.

Президент також нагадав про воєнні злочини Росії:

"Попереду був шлях. І навіть у цьому протяжному тунелі не вмістити і мільйонну частину того болю, який Україна пережила за цей час. Болю, який Росія принесла в кожну нашу родину, в кожне українське серце. Буча. Ірпінь. Бородянка. Братські могили. Гостомель. "Мрія". Харків. Миколаїв. ОДА. Каховська дамба. Запорізька АЕС. Кременчук і Кривий Ріг. Тернопіль і Львів. Оленівка. Часів Яр. Київ. "Охматдит". Краматорськ. Вокзал. Іграшка. Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Одеса. Багатоповерхівка. Дівчинка. Три місяці. Вільнянськ. Пологовий. Немовля. Два дні…".

Далі Зеленський нагадав про успішні українські операції Сил оборони України: "Це наступний важливий етап нашої боротьби, коли Україна не тільки вистояла й не лише тримає оборону, а коли Україна дає здачі. Коли історію творили цілі міста. Міста-герої. Міста героїв. Які йшли вперед. Були перші наступи, перші успіхи й те, що неможливо забути: перші очі – очі українців, які дочекалися своїх. Балаклія, Ізюм, Куп’янськ, Херсон. І всі бачили, як гнали окупантів із Київщини, гнали із Сумщини, Чернігівщини. І всі дізналися про український телепорт для ворогів на той світ – Чорнобаївку. Бачили, як російські ультиматуми ставали жестами доброї волі. Як Зміїний знову став нашим".

Президент також вшанував пам'ять загиблих внаслідок російського вторгнення героїв. Він згадав фразу про те, що час лікує, але зазначив, що не знає, скільки часу треба, аби загоїти всі рани українців.

"Да Вінчі. Грєнка. Джус. Жека. Тихий. Норд. Петриченко. Мацієвський. Матрос Віталій Скакун. Льотчик Олександр Оксанченко. Дар’я Лопатіна, Дельта. Лана Чорногорська, Саті. Юлія Березюк. Маргарита Половінко. Тисячі, тисячі героїв, які віддали життя, аби жила Україна. Наші воїни-оборонці. Наші янголи-охоронці", – сказав Зеленський.

Також президент згадав у своїй промові і про мирні переговори з Росією. Він зазначив, що всі хочуть, аби війна закінчилася. Водночас президент заявив, що "ніхто не дозволить, аби закінчилася Україна".

"Ми хочемо миру. Сильного, гідного, довгого. І перед кожним раундом перемовин я даю нашій команді дуже чіткі директиви. Це завжди йде закритими указами, але точно не розкрию державну таємницю, якщо скажу головний мій посил: не обнулити всі ці роки, не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла. Не можна, не можна це віддати, забути, зрадити. Саме тому стільки раундів перемовин і битва за кожне слово, за кожен пункт, за реальні гарантії безпеки, щоб угода була сильною. Історія дивиться на нас уважно. Угода має бути не просто підписана, має бути прийнята – прийнята українцями", – заявив Зеленський.

Інші заяви Зеленського щодо завершення війни

Раніше президент Володимир Зеленський в інтервʼю CNN вчергове заявив, що попри виснаженість, Україна не піде на максималістичні вимоги російського диктатора Путіна щодо територій. Він також заявив, що на цих територіях досі проживає близько 200 тисяч українців, яких не можна покинути.

Тим часом Financial Times пише, що Зеленський звернувся до європейських лідерів з проханням офіційно назвати конкретну дату вступу України до Євросоюзу. Він також заявив, що сподівається на максимально швидкий процес і не виключив, що це буде 2027 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: