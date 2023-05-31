За словами співачки, вона плакала від щастя, коли дізналася, що тоді її сестра була не вдома.

Відома українська співачка Камалія розповіла, що її двоюрідна сестра живе у будинку, який понівечило під час нещодавньої атаки дронів на Київ. Житло її родички також постраждало.

За словами Камалії, вона плакала, коли дізналася, що у Голосіївському районі уламки шахеда впали на будинок. Втім, зірка плакала від щастя. На той момент її двоюрідної сестри не було вдома.

"Звичайно, від вибухової хвилі вилетіло скло з вікон, і навіть поплавились віконні рами, два верхні поверхи повністю зруйновані. Будинок - непридатний до життя, сподіваюсь відремонтують. Найжахливіше - загинула людина", - написала співачка.

На фото та відео, які розмістила Камалія, можна побачити, що в оселі її сестри дійсно вибило вікна. Співачка показала, який вигляд має будинок зовні, та що сталося у самій квартирі.

Атака дронами на Київ - що відомо

У ніч на 30 травня росіяни знову запустили дрони. Вони намагалися вдарити ними по столиці. Уламки одного з "Шахедів" впали на будинок у Голосіївському районі. Відомо, що внаслідок цього загинула одна людина.

Мер Києва розповідав, що жінка, яка загинула, під час тривоги вийшла на балкон, аби подивитися на роботу ППО. Сьогодні ж її сестра спростувала таку інформацію і розкрила інші обставини її смерті.

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