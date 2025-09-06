У Росії помітили, що блогера Євгена Баженова, більш відомого як BadComedian, внесли до списку українського сайту "Миротворець".
На сайті вказано, що відомий своїми сатиричними оглядами на фільми кіноблогер опинився в "чорному списку" за таку діяльність: маніпулювання суспільно значущою інформацією, поширення наративів кремлівської пропаганди та участь у актах гуманітарної агресії проти України.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни проти України росіянин закликав підписників не слухати думку "про ситуацію" від "клоуна-оглядача кіно" і не зробив ніяких заяв.
Через чотири місяці після початку великого вторгнення Баженов випустив огляд, у якому порівняв російський та український кінематограф, назвавши обидва пропагандистськими. Ідеєю його огляду було донести, що війна розв'язана олігархами заради грошей і впливу.
Згодом з'явилися повідомлення про те, що блогер відправив кошти з монетизації своїх роликів мирним жителям "Донбасу та України".
Як повідомляв УНІАН, раніше у базу "Миротворця" потрапив відомий режисер Вуді Аллен. Все через його нещодавню участь у Московському міжнародному тижні кіно.