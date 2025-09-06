Його внесли у "чорний список" ще восени 2022 року, однак помітили це лише зараз.

У Росії помітили, що блогера Євгена Баженова, більш відомого як BadComedian, внесли до списку українського сайту "Миротворець".

На сайті вказано, що відомий своїми сатиричними оглядами на фільми кіноблогер опинився в "чорному списку" за таку діяльність: маніпулювання суспільно значущою інформацією, поширення наративів кремлівської пропаганди та участь у актах гуманітарної агресії проти України.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни проти України росіянин закликав підписників не слухати думку "про ситуацію" від "клоуна-оглядача кіно" і не зробив ніяких заяв.

Через чотири місяці після початку великого вторгнення Баженов випустив огляд, у якому порівняв російський та український кінематограф, назвавши обидва пропагандистськими. Ідеєю його огляду було донести, що війна розв'язана олігархами заради грошей і впливу.

Згодом з'явилися повідомлення про те, що блогер відправив кошти з монетизації своїх роликів мирним жителям "Донбасу та України".

Як повідомляв УНІАН, раніше у базу "Миротворця" потрапив відомий режисер Вуді Аллен. Все через його нещодавню участь у Московському міжнародному тижні кіно.

