Зазначається, що режисер свідомо підтримав російську агресію.

Американського режисера Вуді Аллена, який виступив по відеозв'язку на Московському міжнародному тижні кіно, внесли до бази сайту "Миротворець" за публічну підтримку російської агресії.

У базі сайту "Миротворець", де публікується інформація про російських військових злочинців і людей, які висловлюють публічну підтримку злочинних дій РФ в Україні, з’явився голлівудський режисер Вуді Аллен. Пояснюється, що він "свідомо взяв участь у російському пропагандистському заході під час російсько-української війни та вбивств українських громадян", а також публічно підтримав російську агресію.

"Аллен похвалив російське кіно, допустив поїздку до РФ і навіть заявив, що міг би зняти фільм про те, "як добре себе почуваєш у Москві та Петербурзі", - йдеться на сайті.

Відео дня

Сам він відреагував на критику в Україні. У коментарі газеті The Guardian він назвав винним у війні в Україні російського диктатора Володимира Путіна, а свій виступ на московському заході спробував відокремити від політики.

"Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов — це коли-небудь хороший спосіб допомогти", - сказав він.

Залученість відомих людей на фестиваль у РФ

Нагадаємо, що росіяни запросили взяти участь у цьогорічному заході кількох відомих зірок. Окрім Аллена, запросили американського актора Марка Дакаскоса. У пабліках показали, як він гуляє вулицями Москви. Також гостем тижня кіно став сербський режисер Емір Кустуриця. Він давно відомий антиукраїнськими заявами та прихильністю до російської влади.

Вуді Аллен виступив на фестивалі по відеозв'язку. Після його виступу МЗС України заявило, що це ганьба і образа загиблих у війні з Росією українських акторів і кінематографістів. Також у Львові скасували показ мюзиклу Аллена "Кулі над Бродвеєм".

Вас також можуть зацікавити новини: