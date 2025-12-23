Співак готується до операції.

Легендарний американський вокаліст, піаніст, композитор, автор текстів, продюсер єврейсько-ірландського походження Баррі Манілов повідомив, що у нього діагностували рак легенів на ранній стадії.

Згідно з офіційною заявою, 82-річному артисту проведуть операцію з видалення частини легені. За словами лікарів, хвороба не поширилася, тому хіміо- чи променева терапія не знадобляться. Через лікування Манілов змушений відкласти низку запланованих концертів, однак він налаштований оптимістично й розраховує повернутися на сцену вже до Дня святого Валентина.

У зверненні до шанувальників співак розповів, що протягом кількох тижнів боровся з бронхітом, після чого лікар призначив МРТ, щоб пересвідчитися, що з ним все добре. Обстеження й виявило злоякісне утворення в лівій легені. Манілов наголосив, що його врятувало саме раннє виявлення хвороби:

Відео дня

"Ніякої хіміотерапії. Ніякого опромінення. Лише курячий бульйон і перегляди "I Love Lucy".

Баррі Манілов є автором і виконавцем таких культових хітів як "Copacabana", "Mandy" та інших. Він уже 16 років поспіль має постійну концертну резиденцію в Лас-Вегасі. У 2017 році співак публічно заявив про свою гомосексуальність, а згодом стало відомо, що ще у 2014-му він таємно одружився зі своїм багаторічним партнером і менеджером Гаррі Кіфом, з яким перебував у стосунках понад 35 років.

Нагадаємо, навесні цього року відома акторка та режисерка Анжеліка Гʼюстон, яка втілила образ Мортіші Аддамс у "Сімейців Адамсів", повідомила про онкологію.

Вас також можуть зацікавити новини: