Хореограф зазначила, що не здивувалася, коли дізналася, що її колишній обранець пішов на фронт.

Хореограф Олена Шоптенко розповіла про свого колишнього чоловіка - відомого танцюриста Дмитра Дікусара, який нині служить у ЗСУ. Вона зізналася, що вважає екс-обранця прекрасною людиною.

"Я не була здивована. Я знаю Діму, він завжди був за справедливість. У нього дуже гостре відчуття справедливості і він прекрасна людина. У нього справді дуже високі цінності", - розповіла Шоптенко в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами танцюристки, вона спілкувалася з Дікусаром. Проте вона не знає, де він перебуває, адже такі речі питати у військових вкрай небезпечно. Втім, нині Шоптенко дізнається про колишнього через спільного знайомого, адже боїться сказати під час розмови щось не те.

"Ми зв'язувалися нечасто. Звісно, що він не може говорити, де він. Тобто не може бути якогось такого діалогу. У нас є спільний знайомий, мій колега, з яким він більше друг, з ним він більше спілкується. Я від нього дізнаюся якісь новини... Ну мені так якось, я не знаю... Мені здається, я завжди боюся щось не те спитати... Але я справді просто відчувала дуже велику повагу до Діми. І завжди відчувала, в нас насправді дуже гарні стосунки", - пояснила хореограф.

Шоптенко визнала, що не може повірити у те, як склалося життя Дікусара та інших українців. Восени 2021 року вона працювала із ним на спільному проекті, а вже взимку хореограф пішов на фронт.

"Я навіть не можу повірити, буквально нещодавно, минулого року, ще в листопаді працювали на одному проекті. А вже з лютого усе змінилося, і така дуже різка зміна. Страшно трохи, звісно... Але я якось вірю, я знаю, що все буде добре", - зазначила Шоптенко.

Дмитро Дікусар - останні новини

На початку повномасштабної війни РФ проти України Дікусар пішов на фронт. Він рідко про себе розповідає та не спілкується з журналістами. Втім, нещодавно стало відомо, що Дікусар потрапив до лікарні, про це розповів його друг та колега Женя Кот.

Згодом хореограф усе ж вийшов на зв'язок. Він показав нове фото та зазначив, що продовжує захищати Україну.

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