Зірка здивувала своїх шанувальників.

Популярна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розповіла про розлучення з російським режисером Асланом Ахмадовим, здивувала кардинальною зміною іміджу. Вона показала нове фото, поставши з новою зачіскою.

Про це артистка повідомила на своїй особистій сторінці в Instagram.

У кадрі Білик постала в яскраво-салатовому костюмі. У доповненні образу взуття на високій платформі, стильні окуляри і численні аксесуари. Але саме новий колір волосся і зачіска найбільш вразили всіх. Раніше вона була володаркою білявого волосся, проте зараз їй захотілося яскравих кольорів, тому вона позувала з рудою копицею волосся і зробила трендові афрокудрі.

Крім того, на знімку вона була разом з молодими дівчатами. Вони перебували в гарному настрої, а ззаду їх очікував незвичайний автомобіль.

"Їдемо з дівчатами на тусу. А ви давно були на дівич-вечорі або парубочому вечорі?", - запитала народна артистка України своїх шанувальників.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Білик показала в інста-сторіз фото свого сина Табріза, якого народила від Аслана Ахмадова. 5-річний хлопчик дуже схожа на свого батька. Це не раз говорили і шанувальники зірки, які прямо-таки не можуть намилуватися їх спільними фото.

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Автор: Каролина Гайдук