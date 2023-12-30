Можливо, Барських "хоче привернути увагу більш молодіжної аудиторії", поділився думкою блогер.

Український співак та композитор Макс Барських (справжнє ім'я - Микола Бортник) та блогер Олександр Волошин можуть заспівати дуетом.

Таким "останнім інсайдом у цьому році" поділився у своєму відео, розміщеному в YouTube, блогер Богдан Беспалов. "Подейкують в тусовці про те, що Макс Барських готує музичний дует з Олександром Волошиним вже у 2024 році…", - сказав він.

На його думку, можливо, таким способом Барських "хоче привернути увагу більш молодіжної аудиторії". Беспалов додав, що раніше цей артист підписався на Волошина в Instagram, а Волошин, відповідно, зробив те ж саме у своєму акаунті.

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Наприкінці листопада цього року стало відомо, що Олександр Волошин розлучається зі своєю дружиною - співачкою Анною Трінчер. Блогер говорив, що у шлюбі робив погані речі.

У середині грудня журналісти дізналися, що Волошин "знайшов заміну" Трінчер. Богдан Беспалов дізнався, що блогер готує дует зі співачкою SKYLERR, а це головна конкурентка його екс-дружини.

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