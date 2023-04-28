20-річна дівчина не приховує, що іноді навіть не рахує, скільки їй вдається заробити за місяць.

20-річна блогерка Юлія Верба розкрила свої доходи та назвала найбільшу суму, яку їй вдавалося заробити за місяць. Дівчина не приховує свого успіху та не соромиться хвалитися прибутками.

За словами Верби, вона не завжди рахує свої доходи. Проте знає, що за місяць може заробити навіть 50 тисяч доларів (майже 1,9 мільйона гривень). Окрім цього блогерка розповіла, на що вона витратила найбільше коштів.

Як виявилося, раніше вона купила квартиру в Івано-Франківську, яка без ремонту та місця для паркування авто коштувала 85 тисяч доларів. Нині ж Верба усе докупила та доробила. Блогерка похвалилася, що в неї вже є три квартири.

Відео дня

Зізнання Верби поділило користувачів мережі. Перші радіють успіхам блогерки та вважають, що дівчина усе заробила власною працею. Інші ж пишуть, що суми, які називає Верба, ніколи "не світять" простим українцям: лікарям, вчителям та правоохоронцям.

Коментатори пишуть:

"В мене щелепа відпала. Не вірю жодному слову!"

"Хто це? Ким вона працює?!"

"Реально велика молодець, так високо на свій вік піднялась, але нагадайте, на чому вона так піднялась?"

"Звичайно молодець, але прикро, що вчителі і лікарі не можуть купити навіть вдвічі дешевшу квартиру"

"Хоч я і не її фанатка, але в такому віці - вона дійсно молодець, яким би шляхом вона не йшла"

Скільки заробляє Юля Верба - відео

Хто така Юлія Верба

Івано-франківська блогерка Юлія Вербинець (її справжнє прізвище) активно веде соціальні мережі. Вона прославилася ще декілька років тому, коли знялася у кліпі "Валентинка" - кавер на російську пісню "Мандаринка".

В Instagram за життям Верби стежить понад 1 мільйон підписників. Блогерка та її хлопець Денис Притула також відкрили в Івано-Франківську кафе. Раніше Верба вже розповідала, скільки може заробити за один день.

Вас також можуть зацікавити новини: