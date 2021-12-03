Дівчина зізнається, що ніколи не рахувала щомісячний прибуток, проте знає, скільки може заробити за один день.

18-річна блогерка Юлія Верба (справжнє прізвище Вербинець - УНІАН) розкрила свої доходи в Instagram. Дівчина з Івано-Франківська, яка нині має майже мільйон підписників, бере за одну рекламу від 20 тисяч гривень.

Виявилося, Верба заробляє від одного мільйона гривень на місяць. Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки".

Так, за кожну рекламну інтеграцію Верба бере від 20 тисяч гривень. У середньому блогерка знімає по три таких інтеграцій на добу. Іноді й більше, адже вона працює над рекламою майже увесь день.

За підрахунками, навіть якщо Верба робить усього три реклами в день та заробляє по 60 тисяч гривень на добу, то за місяць вона заробляє приблизно 1,2 мільйона гривень. Проте доходи Верби від Instagram можуть бути й більшими. Адже блогерка робить рекламу ще й для казино, а такі замовники платять від 500 доларів.

Свої гроші Верба витрачає на нерухомість. Блогерка купляє квартири, має машину та вкладається у "дорослі іграшки" - фігурки ведмедиків від японського бренду, які коштують дуже багато.

Блогерка зазначила, що вона сплачує податки. Вона відкрила ФОП третьої групи, її справами займається мама, яка працювала бухгалтером.

Щодо казино, позиція Верби доволі суперечна. Блогерка не приховує, що їй не соромно рекламувати подібні заклади. Вона вважає, що люди мають розуміти усі ризики та якщо вони усе ж грають на гроші, то це лише їхня відповідальність.

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Автор: Поліна Кузенко