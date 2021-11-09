Телеведуча спробувала натто в Японії.

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася кумедною історією про те, як під час подорожі по Японії спробувала натто. Це страва, отримана в результаті ферментації за допомогою особливої бактерії соєвих бобів.

За словами телеведучої, в реальному житті вона б таке не з'їла, а ось для програми "Орел і Решка" - довелося. Нікітюк зазначила, що ця страва зі специфічним запахом і не апетитним виглядом викликала у неї блювотні рефлекси, які вона не в змозі була стримати.

"Блювала далі, ніж бачила. Стрічки пускала не тільки ротом, а й носом. Запам'ятала це блюдо на все життя, б**дь!"- написала телеведуча.

Раніше УНІАН повідомляв, що телеведучій Лесі Нікітюк в одному з київських ресторанів в гарбузовому супі попався шматок скла. Дівчина звернулася до власників закладу і вимагала навести там лад.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич