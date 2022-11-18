Відомий телеведучий висловив свою думку щодо акторів з Росії, які підтримують кровожерну війну, розв'язану Кремлем.

Український шоумен Анатолій Анатоліч поділився з публікою міркуваннями на тему російських артистів, які підтримали війну. Телеведучий зазначив, що після 24 лютого більше не сприймає творчість без розуміння політичної позиції його автора. Ось що він написав у своєму Instagram-блозі:

"Я перестав сприймати контент і просто людей без розуміння їхньої політичної позиції. Не можу слухати музику тих, хто або мовчить, або, не дай Бог, підтримує цю війну. Так для мене зник майже весь російський шоу-бізнес (фух, легше стало), залишивши мені одиночних артистів типу Касти, Анакондаз, Оксімірона і Нойза МС. Те саме з кіно, телебаченням, комедією тощо. 90 відсотків показали себе, як боягузи і нікчемні черв'яки".

Анатоліч припустив, що деякі російські артисти, яких давно немає в живих, не підтримали б кремлівські звірства щодо українців.

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"Цой би ніколи не підтримав цю війну. Або Ігор Сорін з "Иванушек" вже поїхав би з Росії, не витримавши цей ганебний порядок, але ні. Тут про Ангеліну Вовк, яка зібралася їхати на фронт підтримувати російських окупантів", – написав він.

Що ще Анатолій Анатоліч говорить про зірок-путіністів і артистів-мовчунів

Нещодавно Анатолій Анатоліч склав лайливу казку про Тодоренко та інших артистів-путіністів з України.

"Одного разу в ліс, де жила тупа вівця на ім'я Ригіна, увірвався ебн*тий старий ведмідь на ім'я Вова, і почав трощити всі дерева, нори і гнізда, нешкідливих тварин. Але тупа вівця Ригіна, як і інші тварини, типу повії-куниці Седокової, або розумово-відсталого опосума Джигана, зробили вигляд, шо не розуміють, шо відбувається. І сховали свої мокрі носики собі в дупи", - висловився телеведучий.

Нагадаємо, шоумен Анатолій Анатоліч відповів, чому не перевіз сім'ю в Україну і живе на дві країни.

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