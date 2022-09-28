Бреду Пітту після розлучення з Джолі приписували велику кількість романів.

Голлівудському акторові Бреду Пітту і моделі Емілі Ратаковскі приписують роман. Інсайдери повідомляють, що незабаром можуть спливти дуже цікаві подробиці про їхні стосунки.

Про це інформує Page Six.

Відзначається, що ні Пітт, ні Ратаковскі на даний момент не перебувають у стосунках з іншими партнерами. Так, актор досі судиться зі своєю екс-дружиною Анджеліною Джолі, а Ратаковскі пішла від чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда через його численні зради.

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Ймовірно, інсайдери видання бачили Пітта і Ратаковскі разом, тому зробили висновок, що між ними щось є, хоча офіційних підтверджень від знаменитостей поки не надходило.

Нагадаємо, на початку 2022 року Бреду Пітту приписували роман з сусідкою, співачкою Люкке. Тоді пару помітили в люксовому італійському ресторані Mother Wolf в Голлівуді, який люблять відвідувати місцеві знаменитості.

А ось, що стосується шлюбу Емілі Ратаковскі, то він тріщить по швах. Хоч модель поки офіційно не розлучилася з чоловіком, разом вони не живуть. Інсайдери кажуть, що Себастьян Бір-Макклард постійно їй зраджував.

"Так, він зрадив. Він серійний зрадник. Це огидно. Він - пес", - сказав інсайдер.

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