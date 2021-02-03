Артистка зізналася, що робить все заради задоволення.

Американська поп-виконавиця Брітні Спірс виправдалася за дивні танці, які вона останнім часом публікує у соцмережах. Читайте такожНапівоголена Брітні Спірс знову налякала фанатів дивним танцем

39-річна співачка опублікувала пост, в якому пояснила, що знімає ролики з дивними танцями заради веселощів.

"Якщо мої пости неідеальні, то я роблю це заради веселощів!"- сказала зірка.

Вона також уточнила, що у своїх відео не збирається виглядати так, немов щойно зійшла з обкладинки журналу.

"Вибачте, але я не повинна виглядати як дівчина з обкладинки журналу, коли танцюю", — наголосила вона.

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Автор: Ольга Робейко