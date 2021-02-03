Американська поп-виконавиця Брітні Спірс виправдалася за дивні танці, які вона останнім часом публікує у соцмережах. Читайте такожНапівоголена Брітні Спірс знову налякала фанатів дивним танцем
39-річна співачка опублікувала пост, в якому пояснила, що знімає ролики з дивними танцями заради веселощів.
"Якщо мої пости неідеальні, то я роблю це заради веселощів!"- сказала зірка.
Вона також уточнила, що у своїх відео не збирається виглядати так, немов щойно зійшла з обкладинки журналу.
"Вибачте, але я не повинна виглядати як дівчина з обкладинки журналу, коли танцюю", — наголосила вона.
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