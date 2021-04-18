Відома співачка Брітні Спірс раптово вирішила відповісти на запитання шанувальників. Зокрема, вона розповіла, чи все з нею гаразд.
Читайте такожБрітні Спірс знову вирішила позбутися наглядача-батька: вимагає іншого опікунаВідповідне відео зірка опублікувала у своєму Instagram.
«Мене запитують, чи в порядку я. так, я в повному порядку. Я дуже щаслива, у мене прекрасний будинок, прекрасні діти. Прямо зараз я беру перерву, тому що я насолоджуюся тим, що відбувається зі мною», - заявила Брітні.
Попри це, після виходу ролика багато хто з фанатів стривожилися ще більше.
Користувачів збентежило, що Брітні часто дивилася в сторону, коли відповідала, як ніби хтось контролював її дії.
Вас також можуть зацікавити інші новини
- Брітні Спірс обрізала довге волосся і нарвалася на критику (фото)
- Напівгола Брітні Спірс знову налякала фанатів дивним танцем
- Як" накачана наркотиками": Брітні Спірс розлютила фанатів дивним танцем
- Сестра Брітні Спірс звинуватила Ілона Маска в смерті кішок
- Брітні Спірс пояснила дивні танці у відвертому одязі (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram