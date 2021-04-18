Співачка запевнила шанувальників, що з нею все гаразд

Відома співачка Брітні Спірс раптово вирішила відповісти на запитання шанувальників. Зокрема, вона розповіла, чи все з нею гаразд.

Читайте такожБрітні Спірс знову вирішила позбутися наглядача-батька: вимагає іншого опікунаВідповідне відео зірка опублікувала у своєму Instagram.

«Мене запитують, чи в порядку я. так, я в повному порядку. Я дуже щаслива, у мене прекрасний будинок, прекрасні діти. Прямо зараз я беру перерву, тому що я насолоджуюся тим, що відбувається зі мною», - заявила Брітні.

Попри це, після виходу ролика багато хто з фанатів стривожилися ще більше.

Користувачів збентежило, що Брітні часто дивилася в сторону, коли відповідала, як ніби хтось контролював її дії.

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Автор: Катерина Шварц