Зірка святкувала свій ювілей у Мексиці.

Майже два місяці тому, 2 грудня, співачка Брітні Спірс відсвяткувала своє 40-річчя. Однак лише зараз зірка вирішила показати, який сюрприз підготував для неї 27-річний наречений Сем Асгарі.

Відео зі святкування з’явилося в Instagram Брітні.

Знаменитість вперше за 13 років полетіла за кордон разом з коханим. Пара обрала сонячну Мексику.

Там наречений Брітні влаштував для неї незабутнє свято. Пара спочатку вирушила на прогулянку на яхті. Увечері Сем організував для коханої розкішний феєрверк, романтичну вечерю та напис на піску "З днем народження, Брітні".

"Повернення до мого дня народження! Вони написали моє ім'я на піску… Такий крутий день", – написала зірка.

У коментарях Сем написав: "О, вони напишуть твоє ім'я на Місяці".

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