Катерина Усик не може додзвонитися сусідам з 4 березня.

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина Усик розповіла, що вулиця, на якій стоїть її будинок у Ворзелі, під Києвом, потрапила під обстріл. Тепер вона шукає сусідів, які вижили, та дуже сподівається, що люди не загинули.

На своїй сторінці в Instagram Катерина Усик пише, що не може додзвонитися людям, які живуть поруч з нею.

"Ворзель! Якщо хто відгукнеться, на моїй вул. Лесі Українки (де стояв мій будинок) з 4 березня не можу нікому додзвонитися! Дуже переживаю за сусідів, там дуже багато людей було! Зараз тихо і я дуже переживаю, чи живі вони. Останні повідомлення з фотографіями були страшні - кадирівці обстріляли всі будинки, в тому числі і мій! Якщо з'явиться інформація - пишіть мені. Я вірю, що вони всі живі", – написала дружина Усика.

Також дружина боксера звернулася до жінок на честь 8 березня. Вона зазначила, що українки стали ще сильнішими й залишаться такими назавжди.

"Переоцінили все, втратили половину своїх друзів... але любов і турбота один про одного це на вічно. З 8 березня, Україна", - написала Катерина Усик.

Нагадаємо, раніше дружина Усика накинулася на Повєткіна, який підтримав рішення Путіна почати війну.

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