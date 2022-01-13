Півтора року співачка страждала від нав'язливого шанувальника.

Українська співачка Jerry Heil в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, що півтора року шанувальник писав їй повідомлення з натяком на інтим. Кілька разів вона його блокувала в соціальних мережах, але пізніше він зважився на більш кардинальні заходи.

"Ми поїхали до Львова знімати відео на пісню "Дід". На наступний день ми прийшли в один заклад, де у мене була фан-зустріч. Коли всі люди почали вже розходитися, я зрозуміла, що поруч стоїть якась людина і дивиться на мене. Я одразу зрозуміла, хто ця людина. Це хлопець, який півтора року писав мені в Instagram неприємні речі сексуального характеру. Я не думала, що це колись вийде з Інтернету. Періодично я видаляла ці смс. Але коли побачила його, то пошкодувала, що не робила скріни. Так би у мене були якісь підтвердження. Це огидно", - сказала співачка.

За словами співачки, на той момент вже і майже весь персонал закладу розійшовся, залишилася тільки вона зі своїми подругами, які і допомогли їй врятуватися від переслідувача.

Читайте такожМеган Фокс виходить заміж: з'явилося зворушливе відео заручин"Він стояв і мовчки дивився на мене. Я вже не витримала і перша заговорила з ним. У мене навіть почав запинатися язик через страх. Він сказав, що його звуть Іван і що я знаю його. Все дійшло до того, що він за кілька днів до цієї події почав писати мені в Telegram. Моя подруга швидко затягла мене в туалет, щоб я сховалася. Всі сполохалися, офіціантка зробила його фотографії, потім викликали поліцію", - додала вона.

Крім того, Jerry Heil поскаржилася на реакцію співробітників правоохоронних органів, які запитали у неї: "Вашій мамі зять не потрібен?"

"Щоб написати заяву, мені потрібно було разом з цим переслідувачем поїхати у відділення поліції. У мене такий страх був. Я сказала, що нікуди не поїду. Я маю право написати заяву прямо в заклад і нікуди не їхати. І ще мене здивувало те, що співробітник органів сказав мені: "Пишіть уважно заяву, тому що це вам не в Instagram писати". Потім вони оглянули телефон цього хлопця і сказали: "Ми подивилися, що він вам написав. Слухай, він просто в тебе закоханий. Ще він попросив передати, що якщо ти скажеш йому, що він тобі не потрібен, то він відстане". Це сюрреалізм якийсь. Я була в стресовому стані, тому вже думала, щоб вийти і сказати йому це в обличчя", - сказала зірка.

Відзначимо, що молодий чоловік, який переслідував Jerry Heil, подолав шлях з Іркутська до Львова, щоб її побачити. Кілька разів на кордоні його не пропускали в нашу країну, але пізніше він таки домігся свого.

"Він мені потім написав, що один прикордонник розчулився і пропустив. Питання: що це за прикордонник? У людини на руках був документ, через який він не міг потрапити в Україну", - підсумувала Jerry Heil.

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