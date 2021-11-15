Антін назвав незвичайні місця, де у них з дружиною був секс.

Український телеведучий Антін Мухарський і його дружина Єлизавета Бєльська в програмі "Світське життя" розповіли, як експериментують в сексуальному житті.

За словами Бєльської, їх приваблюють античні міста, замки, палаци, а також свіже повітря і природа.

"Так ми освятили Парфенон, ми освятили замок в Стокгольмі, ми освятили храм німфеї в Туреччині. Багато місць в Європі. Ми отримуємо збудження від предметів мистецтва", - говорить Мухарський.

Читайте такожНадя Дорофєєва виставила пружні сідниці на камеру (фото)Також Мухарський розповів, що їхні стосунки з молодшою на 19 років дружиною починалися зовсім не з кохання. Вони разом працювали, підтримували один одного. І тільки через деякий час вони почали зближуватися. При цьому пара вирішила не згадувати минуле, а почати все з чистого аркуша.

"Ви берете мене як людину, яка тільки ступає на шлях нової сім'ї, тому ось моя довідка. Резус-фактор, аналізи того і того, кількість гемоглобіну, відсутність інфекцій в організмі після бурхливого життя. У мене досить бурхливе життя було попереднє", - розповів Антін.

Цікаво, що пара і досі називає один одного на "ви". За словами телеведучого, це допомагає їм у сімейному житті, бо складно посваритися з людиною, до якого ти шанобливо ставишся.

Раніше стало відомо, що Антін Мухарський втратив батька.

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Автор: Діана Могилєвич