Телеведучий регулярно інформує, яка зараз обстановка в окупованому росіянами місті.

Зірка шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков поділився шокуючими кадрами, знятими в його рідному Маріуполі. Він показав могили загиблих прямо вздовж проїжджої частини біля тротуару. З жахом телеведучий зазначив, що їздив по цій вулиці раніше дуже часто.

Публікацію Бєдняков зробив у своєму Instagram-блозі, де розповідає правду про звірства окупантів в Україні, а особливо в його рідному портовому місті.

"Маріуполь. По цій вулиці їздив постійно. Тепер там могили. Там поховані люди. В пакетах. До 24.02 місто мало своє життя. Але його "звільнили", - написав Андрій.

Нагадаємо, Бєдняков звернувся до зірок, які мовчать про війну через кар'єру в РФ.

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