Телеведучій зовсім не сподобався перший секс.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна в програмі "Дорослі дівчатка" розповіла, що її сексуальне життя почалося з петтінгу.

Багато років тому вона зустрічалася з хлопцем Миколою, з яким у них було божевільне кохання. Одного разу він приніс їй книжечку, і сказав, що вони будуть пробувати все, що там намальовано.

За словами Маші, петтінг їй дуже сподобався. Але тоді займатися сексом вона не зважилася, бо була досить консервативною.

Читайте такожГрег Чапкіс подарував дружині автомобіль за 3 мільйони гривень"Я думала, що цноту потрібно берегти до шлюбу", - зізналася Єфросиніна.

Також вона розповіла, що через кілька років у неї стався перший секс, але з іншим чоловіком. Тоді їй зовсім не сподобалося.

"Мій перший секс - це був повний жах! Я навіть згадувати про нього не хочу. Він огидний, жахливий, заподіяв мені багато болю і страждань. Я досі не можу наважитися на те, щоб про нього сказати", - додала телеведуча.

Співачка Оля Полякова запитала у Маші, чи не було це насильство. Але Єфросиніна відмовилася відповідати на це питання.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна в елегантній сукні спричинила фурор.

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