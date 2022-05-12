За словами продюсера, Україну зараз підтримують багато європейців.

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, які шанси на перемогу у Євробаченні 2022 має український гурт Kalush Orchestra та чи можуть вони стати світовими зірками.

"У нас є шанс перемогти. Після першого півфіналу букмекери підняли ставки до 50%. Це просто якась нереальна історія, тому що у них немає імовірності виграшу менше ніж 1,6. Тобто Євробачення 2022 вже можна закрити", - сказав Ігор Васильович в коментарі УНІАН.

Кондратюк додав, що в сучасних реаліях ця перемога є вкрай важливою для України.

"Коли в Україні йде війна, важлива будь-яка перемога. Нічого так не підіймає настрій людей, як просування ЗСУ вперед, вибивання рашистів з наших територій та перемога українців закордоном. Перемога важлива в будь-чому. Вона мінімум на тиждень забезпечить підйом духу українців і військових, які захищають нашу країну на передовій", - додав шоумен.

Крім того, за словами Кондратюка, зараз багато європейців підтримують нашу країну у війні, яку розв'язала Росія. Тому після перемоги на Євробаченні 2022 гурт Kalush Orchestra може відправитися у тур, який зайде на "ура".

"Кожен з європейців, у кого є мізки та він при тямі, хоче допомогти українцям. І Kalush Orchestra в даному випадку пощастило. Після перемоги на Євробаченні 2022 вони можуть влаштувати європейський тур, який буде проходити на "ура". Тим більше, що переселенці дуже добре сприймають їх україномовні треки. А що буде далі - подивимося. Все буде залежить від музики. Не виключено, що якийсь світовий продюсер зверне на них увагу, і Kalush Orchestra "загримить" ще так, як нікому не снилося в цій країні. Я сподіваюся на це, адже хтось з українців повинен почати вигравати "Греммі". Хоча я за те, щоб цю премію виграли Pink Floyd та Андрій Хливнюк за "Червону калину" у номінації "Найкращий запис"", - додав продюсер.

Нагадаємо, Kalush Orchestra після вибухового виступу потрапили у фінал Євробачення 2022.

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