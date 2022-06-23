При цьому сама Мейхер засуджує війну в нашій країні.

Чоловік української співачки Наді Мейхер - Михайло Уржумцев - вирішив продовжити працювати в Росії, попри війну в Україні. Він є генеральним директором Melon Fashion Group в Санкт-Петербурзі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на ринку моди впав попит, а багато брендів покинули країну-агресора. При цьому Уржумцев впевнений, що до осені ситуація стабілізується.

"Ми 23 лютого багато чого думали, і в компанії, в тому числі, а потім зрозуміли, що краще навіть не думати про майбутнє. Якщо ситуація буде розвиватися так, як вона розвивається сьогодні, і нічого не буде відбуватися в ту чи іншу сторону, я думаю, що до осені все буде нормально. Магазини будуть заповнені тим товаром, яким вони повинні бути заповнені", - сказав він на YouTube-каналі "Зроблено - заповзятливий подкаст".

І якщо Уржумцев мовчить про війну в Україні і продовжує працювати в РФ, то його зіркова дружина Надія Мейхер засуджує кровопролиття в нашій країні і показує в своїх соціальних мережах всі жахи того, що відбувається.

При цьому вона поки ніяк не відреагувала на заяву свого чоловіка.

Нагадаємо, раніше 40-річна Надія Мейхер прогулялася без спідньої білизни.

Вас також можуть зацікавити новини: