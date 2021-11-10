Влад Росс вважає, що чоловіком Злати Огнєвіч може стати тільки мультимільйонер.

Відомий український астролог Влад Росс розповів, що співачка і головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч досить незалежна і сексуальна жінка. За його словами, для неї важливо бути впізнаваною і популярною.

Влад Росс впевнений, що не кожен чоловік зможе стати її обранцем. І навряд чи хтось із учасників шоу зможе завоювати серце Злати.

"Венера в з'єднанні з Сонцем в Козерозі, а також Меркурій в Козерозі вказують на те, що обранцем цієї жінки може стати тільки мультимільйонер. Тому навряд чи супутником всього її життя стане людина, яка бере участь в конкурсі і шоу. Тому за переможця проекту заміж Злата Огнєвіч не вийде", - сказав Росс в коментарі "Главреду".

Читайте такожPeople назвав найсексуальнішого чоловіка року (фото)Також він додав, що Злата досить сексуальна і незалежна. В силу свого темпераменту вона не може перебувати у стосунках з однією людиною понад два роки. Також, на думку астролога, Огнєвіч любить домінувати, а такий стан справ влаштує не кожного чоловіка.

"У Злати Огнєвіч і Марс, і Плутон в Скорпіоні. Вона буде завдавати багато болю своїм чоловікам і розбивати їх серця. Вона дуже сексуальна і чарівна, але з одним і тим же чоловіком їй складно залишатися довше двох років. За своєю суттю вона дуже незалежна і мало кому дозволить керувати собою, а тим більше зневажати. Вона дуже волелюбна, справжня холостячка", - додав астролог.

Як повідомляв УНІАН, раніше роздягнена Злата Огневич назвала ознаки ідеального чоловіка.

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Автор: Діана Могилєвич